Como, Fabregas a Dazn: "Pedro e Totti? Spagnolo in crescita, l'altro..."

Ai microfoni di Dazn Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha presentato la gara contro la Lazio valida per la decima giornata di campionato. Ecco le sue dichiarazioni: "Pedro? È un giocatore che ha fatto tanti anni di carriera ad altissimi livelli, chi non lo conosce non guarda il calcio. È esperto, sta crescendo durante la stagione e sono molto contento per lui. Nico Paz? Lui ci deve aiutare, ho tanta fiducia nella mia squadra. Braunoder so che ha sbagliato a Torino, ma penso che per oggi è preparato, così come Mazzitelli. Devono dimostrare tutto sul campo e per la gara contro la Lazio sono fiducioso. Le nostre prestazioni ci dicono che meritiamo di più. Stiamo crescendo difensivamente. I biancocelesti sono la squadra più in forma del campionato, hanno tanta qualità. Dobbiamo fare una grande partita per vincere. Totti al Como? È un giocatore di talento, è un riferimento, mi ha fatto divertire nei tanti anni tra la Roma e l'Europa. È una leggenda, ma non abbiamo pensato a lui".