Compleanno Lazio, Correa: "Un orgoglio far parte della tua storia" - FOTO

Anche Joaquin Correa ha voluto fare degli auguri personalizzati alla Lazio nel giorno del suo 121esimo compleanno. Attraverso il suo profilo Instagram, il Tucu ha pubblicato le foto dei migliori momenti fino ad ora passati in biancoceleste, su tutti il gol decisivo in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Le istantanee sono state accompagnate dalla descrizione: "Un orgoglio far parte della Tua Storia. Auguri Lazio per i tuoi 121 anni".