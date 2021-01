Compleanno Lazio, lo striscione della Curva Nord: "Da 121 anni di Roma sei la storia" - FOTO

Scocca la mezzanotte, buon compleanno Lazio. Sono 121 anni di amore, di passione. Con la gente sempre accanto alla squadra che ha segnato più di un secolo di calcio a Roma. Ed è proprio dal suo popolo, con l'arrivo del 9 gennaio, che arriva il messaggio. In attesa di trovarsi in Piazza della Libertà (appuntamento ore 17), gli Ultras Lazio hanno esposto uno striscione sul cavalcavia di Corso Francia: "Da 121 anni di Roma sei la storia!". Uno in più, tanti auguri.