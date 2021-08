Conference League, Molde eliminato: toccherà al Trabzonspor affrontare la Roma

Svelata la prima eurorivale delle italiane nella stagione 2021/22. La Roma affronterà il Trabzonspor nei playoff di Conference League. La squadra turca ha, infatti, eliminato il Molde ai calci di rigore. Dopo lo 0 a 0 in casa, è arrivato l'1 a 1 in Norvegia, con gli scandinavi che hanno raggiunto il pareggio al settimo minuto di recupero dei tempi regolamentari grazie a Siguradarson. Dagli undici metri, due errori del Molde contro uno solo del Trabzonspor. Bruno Peres, che ha segnato dal dischetto, e Gervinho affronteranno così la loro ex squadra. Nella compagine turca militano altre vecchie conoscenze della Serie A, come Hamsik e Cornelius. La sfida d'andata è in programma il 19 agosto a Trebisonda, mentre il ritorno all'Olimpico il 26.

