UFFICIALE - Leeds, Marcelo Bielsa ha rinnovato fino al 2022

Marcelo Bielsa ha rinnovato il contratto con il Leeds United fino al 2022. Il tecnico argentino per il quarto anno consecutivo sarà alla guida del club inglese di cui ha risollevato le sorti riportandolo nella massima serie, raggiungendo degli ottimi risultati. La società ha annunciato la permanenza de “El loco” attraverso i canali ufficiali.

#LUFC is pleased to confirm Marcelo Bielsa has signed a new contract to remain in charge