CONI, Malagò contro il Decreto Dignità per fronteggiare la crisi

In questo momento di crisi, anche il Decreto Dignità potrebbe essere rivisto. Secondo quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, oggi al Coni sarà inviato il documento che contiene le proposte del mondo del calcio per fronteggiare l’emergenza derivata dal Coronavirus. E Malagò sarebbe aperto a diverse soluzioni, anche a quella di "rivedere" il Decreto Dignità: il decreto relativo al divieto delle sponsorizzazioni e della pubblicità delle società di betting. Secondo il presidente del Coni queste norme avrebbero indebolito i club italiani e allora: "Se e si mettono in cassa integrazione i dipendenti, se si interrompono i versamenti fiscali e si sospendono i mutui, è chiaro che ci troviamo in una situazione di emergenza. E ritengo giusto che si provi a puntare su cose che non si è riusciti ad ottenere prima, come appunto la vicenda del divieto delle sponsorizzazioni e della pubblicità delle società di betting".

