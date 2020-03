Calciomercato Lazio, il Psg sulle tracce di Marusic: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Adam Marusic c'è. Dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto ai box a lungo, il montenegrino è tornato sui ritmi della sua prima stagione alla Lazio. Dopo un anno e mezzo difficile e tante critiche ricevute, l'esterno ha inserito di nuovo la marcia giusta. Peccato che lo stop per l'emergenza coronavirus abbia fermato la sua corsa. Il numero 77 è tornato la freccia veloce e fisica ammirata al primo anno nella Capitale. Il gol al Genoa ne è una delle dimostrazioni. Forza fisica, tenacia e potenza gli hanno permesso di battere Perin e di far esultare il popolo laziale. La concorrenza con Lazzari lo stimola e lo spinge a dare di più. Inzaghi lo apprezza e spesso, pur di non rinunciare a lui, lo sposta anche di corsia sulla sinistra per sopperire all'assenza di Lulic e dare fiato a Jony. Marusic è uno dei fedelissimi del tecnico piacentino che ha sempre speso parole al miele per lui difendendolo anche dagli attacchi degli addetti ai lavori. La rivincita di Adam è dimostrata anche dalla sirene del calciomercato. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sulle tracce dell'ex Ostenda c'è il Psg. Leonardo, direttore sportivo dei transalpini, segue da vicino il giocatore tanto da mandare spesso degli osservatori per vedere da vicino le sgroppate del montenegrino. Marusic e Milinkovic, assistiti entrambi da Kezman, sono sulla lista del dirigente brasiliano ma al momento la Lazio non sembra intenzionata a privarsene a meno che i francesi non si presentino con una proposta irrinunciabile. L'esterno è uno dei seri candidati a sostituire Meunier, in scadenza di contratto e nel mirino di Juventus e Bayern Monaco. Su quella fascia il PSG ha urgente bisogno di una pedina, ma dalle parti di Formello non sono disposti a lasciar partire il giocatore tanto facilmente. I francesi sono avvisati.

