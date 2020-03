Lazio, tra scadenze e rinnovi: i difensori biancocelesti e un futuro da definire

Il calcio è fermo ma, anche nei giorni di stop, i club sono lavorano per definire il futuro dei propri giocatori. In casa Lazio, tra le situazioni da risolvere ci sono quelle dei difensori, a partire da Luiz Felipe. ll brasiliano, scovato dal ds Tare in Brasile tra i dilettanti dell'Ituano, ha una quotazione che sta decollando verso i 40 milioni. Barcellona e Bayern Monaco lo stanno seguendo, ma la Lazio vuole blindarlo, rinnovandogli il contratto in scadenza nel 2022 fino al 2025. Smistato in prestito alla Salernitana, dove collezionò appena sette presenze e un gol, colse al volo la seconda chance. Inzaghi lo aggregò ai convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore, iniziò a lavorare sul campo, studiò i compagni. L'allenatore lo fece esordire in Serie A il 10 settembre contro il Milan. Da quel momento per il classe '97 è iniziato un periodo di profonda maturazione tattica, che l'ha portato a essere oggetto del desiderio delle big d'Europa.

GLI ALTRI - In casa Lazio, però, c'è un altro giocatore da blindare. Si tratta di Acerbi, corteggiato dall'Inter e dal Chelsea ma con nessuna voglia di lasciare la Capitale. La retroguardia biancoceleste ripartirà ancora da lui. Non ci sono novità per Bastos, riporta la rassegna stampa di Radiosei, in scadenza nel 2021. Per l'angolano, se non si dovesse arrivare a un accordo per prolungare, non è da escludere il divorzio dopo quattro anni con la maglia biancoceleste. Sotto esame Patric, il cui contratto scadrà nel 2022 e che si è rilanciato nell'ultima stagione. Non ha sinora ottenuto lo spazio atteso Vavro, costato dodici milioni la scorsa estate. Lo slovacco continua, tuttavia, ad avere la fiducia dello staff, in particolar modo dopo la trasferta di Genova di un mese fa e dovrebbe proseguire la sua avventura con l'aquila sul petto.

Calciomercato Lazio, si guarda in casa Chelsea: ecco i nomi sul taccuino

Inzaghi, telefonate a rotazione ai giocatori: "Rimanete sereni e in forma"

TORNA ALLA HOMEPAGE