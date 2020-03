Inzaghi, telefonate a rotazione ai giocatori: "Rimanete sereni e in forma"

Inzaghi e il suo staff sono sempre più vicini alla Lazio e a ogni singolo giocatore. L'allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha programmato telefonate a rotazione nell'arco della settimana per sincerarsi delle condizioni psicofisiche di tutti. Dopo l'ultimo rinvio degli allenamenti, in particolare, il tecnico ha ricaricato il gruppo, caricandolo: "Rimanete sereti, continuate ad allenarsi perché quando ricominceremo a giocare dovremo essere pronti. Ci sarà poco tempo per prepararsi, bisognerà farsi trovare subito in forma". Di questo tipo i messaggi, scritti nel gruppo whatsapp o pronunciati a voce, lanciati da un allenatore che, seppur distante, infonde fiducia e speranza nella sua squadra. Anche lui è chiuso in casa dal 10 marzo, giorno in cui sono stati interrotti gli allenamenti a Formello. Saltato il rientro del 23 marzo, la stessa cosa è accaduta con ripresa prevista per ieri. Simone non si è abbattuto e, telefono in mano, ha organizzato un nuovo giro di chiamate: lo scopo è quello di esortare i suoi ragazzi, rimasti tutti nella Capitale a differenza di altre squadre di Serie A, ad andare avanti con gli obiettivi e i sacrifici quotidiani.

UNIONE - La squadra, come l'intera popolazione in questo momento di difficoltà, s'è unita ancor di più. Prima dello stop era stata appena superata dalla Juventus dopo il recupero contro l'Inter. Correva instancabilmente verso il sogno Scudetto, aveva ancora tanto da chiedere alle ultime dodici partite della stagione. È stata costretta a fermarsi, ma Inzaghi non ha abbandonato i suoi ragazzi. E la conferma è arrivata direttamente da Correa nell'ultima diretta Instagram: "Il mister ci parla, ci tranquillizza, infonde serenità e tranquillità, ci dice di resistere". Distanti ma vicini. Nonostante l'emergenza e tutte le conseguenze portato anche nel mondo del calcio, quello della Lazio continua a essere uno splendido gruppo.

