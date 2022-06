Copenaghen, il tecnico: “Vavro una grande risorsa. Si allenerà con noi, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questa sessione di mercato si discuterà anche del futuro di Denis Vavro. Il difensore è volato in Danimarca in prestito al Copenaghen, qui ha riscoperto sé stesso e la passione per il suo mestiere. Ha trovato la fiducia e l’equilibrio che alla Lazio non aveva, confermandosi uno dei protagonisti della stagione e alla luce di tutto questo sul proprio futuro non ha alcun dubbio. Non ha intenzione di tornare in Italia, lo ha ribadito diverse volte. Purtroppo per lui però il contratto gli impone di fare rientro nella Capitale ma potrebbe essere un soggiorno breve. Come reso noto in precedenza, c’è possibilità che il club danese e quello biancoceleste raggiungano un’intesa per il trasferimento dello slovacco che spera possa andare tutto a buon fine. In merito alla situazione, nel corso di un’intervista a Tipsbladet, il tecnico Jess Thorup ha dichiarato: “Lo stesso Vavro ha detto, quando è tornato, che è stato come tornare a casa. Credo che al suo arrivo fosse chiaro che si trattava di un giocatore che aveva perso un po' di voglia e di entusiasmo per il calcio. Ma l'abbiamo ritrovato e lo ha dimostrato con le sue prestazioni in campo, dove è stato una grande risorsa per noi. Ha giocato molte buone partite e ha contribuito in modo determinante a portare a casa il campionato". Ha poi aggiunto: “Verrà ad allenarsi visto che ha un contratto fino al 30 giugno, ma abbiamo un piano b. Dobbiamo averlo. Non possiamo sapere cosa succederà in questa finestra di mercato”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, Mertens rilancia al Napoli: la situazione

Lazio, Marcos Antonio a Roma: prima le visite mediche, poi la firma