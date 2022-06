Calciomercato Lazio, Mertens rilancia al Napoli: la situazione

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, CANIGIANI: "ECCO QUANDO PARTIRÀ LA CAMPAGNA ABBONAMENTI" Ha parlato a Lazio Style Radio il responsabile e coordinatore dell'Ufficio Marketing della Lazio Marco Canigiani. A tenere banco è la campagna abbonamenti che i tifosi attendono con grande entusiasmo. Spazio però anche a diverse indicazioni utili per i... Ha parlato a Lazio Style Radio il responsabile e coordinatore dell'Ufficio Marketing della Lazio Marco Canigiani. A tenere banco è la campagna abbonamenti che i tifosi attendono con grande entusiasmo. Spazio però anche a diverse indicazioni utili per i... WEBTV "AIUTIAMO I BAMBINI!!", L'APPELLO DEL CARDINAL LOJUDICE AI TIFOSI DELLA LAZIO: "VINCIAMO LO SCUDETTO DELLA SOLIDARIETÀ" Scrivere di calcio è per chi ama questo mestiere un divertimento e una passione. Da non confondere mai però con la ‘missione’. Gioco un po’ con le assonanze perché spesso il campanilismo e il tifo ci portano ad abusare di termini nati... Scrivere di calcio è per chi ama questo mestiere un divertimento e una passione. Da non confondere mai però con la ‘missione’. Gioco un po’ con le assonanze perché spesso il campanilismo e il tifo ci portano ad abusare di termini nati... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, DALLA SPAGNA: "OFFERTA DELLA LAZIO PER NETO" L'ex Juventus è in uscita dal Barcellona che vuole abbassare il monte ingaggi e al portiere potrebbe essere concesso il cartellino con un anno... L'ex Juventus è in uscita dal Barcellona che vuole abbassare il monte ingaggi e al portiere potrebbe essere concesso il cartellino con un anno...