Calciomercato Lazio, vicino l'accordo col Copenaghen per Vavro. E lui intanto...

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Testa al Copenaghen, di tornare a Roma non ci pensa proprio. Neanche di passaggio. Denis Vavro ha preso la sua decisione e incrocia le dita in attesa di sviluppi positivi relativi alla sua permanenza in Danimarca. Il difensore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha già iniziato la preparazione atletica con il club in cui ha militato nell'ultima stagione. È stato protagonista del campionato vinto a maggio, collezionando 14 gare di fila da 90 minuti prima della squalifica nella giornata conclusiva contro l'Aalborg. Per proseguire il cammino serve che Lazio e Copenaghen trovino l'accordo. Al momento la distanza sembra minima: Lotito e Tare chiederebbero 5 milioni di euro, l'offerta dalla Danimarca si sarebbe fermata a 4 milioni. Il prestito di Vavro scadrà ufficialmente il 30 giugno, mancano due settimane. Si tratta della data limite da non superare per far in modo che Varo non torni nella Capitale, neanche di passaggio. Lui spera e, intanto, non perde tempo in vista dell'inizio della prossima stagione.

