Coppa Davis | Opelka ancora decisivo, Usa qualificati per Malaga

Gli Stati Uniti staccano il pass per le finali di Malaga di Coppa Davis. La squadra a stelle e strisce ha giocato la fase eliminatoria senza le stelle Tommy Paul e Taylor Fritz, ma gli altri componenti del team non hanno fatto rimpiangere i colleghi. In particolare si è messo in luce Reilly Opelka al rientro dopo due anni ai box per infortunio. Dopo il successo su Garin, il gigante statunitense si è ripetuto battendo il tedesco Squire in rimonta. Un altro successo per gli Usa che così giocheranno le finali con le magnifiche otto a ottobre in Spagna. Opelka, tifosissimo della Lazio, sta tornando quello che nel 2021 è stato capace di spingersi in semifinale a Roma e di salire fino al numero 17 in classifica.