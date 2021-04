Coppa del Re, Barcellona campione: nel segno di Leo Messi...

Il Barcellona alza al cielo la trentunesima Coppa del Re della sua storia. A Siviglia, i blaugrana annichiliscono un impotente Atletico Bilbao che cade sotto i colpi dei ragazzi di Koeman. La gara si conclude nei 90 minuti con un roboante 4-0. Poche emozioni nella prima frazione che termina a reti bianche. Nella ripresa, ci pensa Griezmann a stappare il match correggendo in rete il traversone di de Jong. Qualche minuto più tardi è proprio il centrocampista olandese a firmare il raddoppio con un inserimento a fari spenti. Nel finale sale in cattedra uno dei migliori calciatori di sempre, Leo Messi. Il numero 10 argentino, premiato anche come uomo partita, prima sigla il tris dopo un'incredibile serpentina e poi serve il poker con il suo solito sinistro chirurgico. Grande festa per il Barça che torna ad alzare un trofeo dopo circa due anni.