Coppa Italia, a rischio la finale a Roma. Potrebbe disputarsi a San Siro

La finale di Coppa Italia potrebbe giocarsi a San Siro e non a Roma. Gli stravolgimenti del calendario a causa dell'emergenza Coronovarus, stanno creando non pochi problemi alle società e non solo. La Figc infatti, in virtù del possibile slittamento della Serie A di una giornata, si vedrebbe costretta a rinviare anche la finale della coppa di Lega, in programma inizialmente per il 13 maggio proprio allo stadio Olimpico. La prima data libera è quella del 20 maggio. Nessun problema se non fosse per il fatto che dal 18 maggio, la struttura sarà concessa alla Uefa per l'organizzazione dell'Europeo. La Figc avrebbe chiesto, stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, una proroga di qualche giorno. Nel caso non venisse accettata, l'idea è quella di spostare la finale a Milano, allo stadio San Siro.