Coppa Italia, il Milan passa con un cross di Leao: ora aspetta la Lazio

Dopo Atalanta e Fiorentina, è il Milan la terza squadra qualificata ai quarti di Coppa Italia. A San Siro i rossoneri si sbarazzano del Genoa dopo 120 minuti di battaglia. Ad andare in vantaggio sono gli uomini dell'ex Shevchenko grazie alla rete di Østigård. Il Grifone alza il muro e il Milan non riesce a sfondare fino al minuto 74 quando Theo Hernandez pennella un traversone per Giroud che di testa firma il pareggio. La gara va avanti fino si supplementari dove i padroni di casa chiudono i conti, prima con il cross di Leao che diventa un tiro e poi con il tap-in di Saelemaekers. Pioli vince 3-1 e adesso aspetta il suo avversario. Ai quarti troverà la vincente tra Lazio e Udinese.