Coppa Italia, la Fiorentina elimina l'Atalanta: Cutrone-Lirola, ko Gasperini

COPPA ITALIA, FIORENTINA-ATALANTA - Cutrone e Lirola lanciano la Fiorentina ai quarti di finale della Coppa Italia dove i viola se la vedranno con l'Inter, che ha battuto il Cagliari. La squadra di Iachini elimina l'Atalanta 2-1 e passa il turno dopo una gara combattuta e vinta sul filo di lana. Il debutto dal primo minuto di Cutrone non poteva avere epilogo migliore: l'ex Milan, all'11', conclude un'azione bellissima della Fiorentina aprendo le marcature. La Dea è schiacciata e non riesce ad esprimere il solito gioco, ma Ilicic nella ripresa trova il gol del pareggio (67'). Tre minuti più tardi i piani della Viola si complicano ulteriormente: ingenuità di Pezzella che, già ammonito, simula in area e si becca il secondo giallo. Nonostante l'inferiorità numerica, all'84' Lirola firma il 2-1 per la festa della Fiorentina.

L'ANGOLO TATTICO di Lazio - Cremonese - C'è differenza tra un 4-0 e un 4-1

Roma - Lazio, pericolo diffidati: ecco chi rischia di saltare il derby

Torna alla home page