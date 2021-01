Coppa Italia, la Juventus cala il poker sulla Spal: sfiderà l'Inter in semifinale

Sarà la Juventus ad affrontare l'Inter nelle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Pirlo centra l'obiettivo per l'ottava volta nelle ultime dieci edizioni della competizione grazie al 4-0 inflitto alla Spal. È un rigore di Morata a sbloccare l'incontro dopo 16 minuti dal fischio d'inizio, Frabotta consolida la vittoria con la prima sua rete in bianconero, che arriva al 33'. Nella seconda frazione di gioco qualche timido tentativo della squadra ospite, poi il gol di Kulusevski, con lo svedese che fornisce l'assist vincente a Federico Chiesa per il definitivo quarto gol. Per la squadra di Marino il cammino si ferma ai quarti, dove non approdava da 40 anni. I due confronti si disputeranno il 2 e il 9 febbraio, con i nerazzurri che giocheranno l'andata in casa, a San Siro.

Morabito: "Lazio, in mezzo poca qualità nel turnover. Inzaghi? Lo vedrei bene alla Juve"

FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: torna Leiva, Luis Alberto ci prova. E Musacchio...

TORNA ALLA HOMEPAGE