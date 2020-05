Coppa Italia, la Lega al Governo: "Chiediamo anticipo delle semifinali"

La notizia circolava già da ieri, ora sono stati fatti i passaggi ufficiali. Come riporta gazzetta.it la Lega Serie A ha chiesto al Governo di poter disputare le semifinali di Coppa Italia (Juventus - Milan e Napoli - Inter) il 12 e 13 giugno, quindi un giorno in anticipo rispetto alla data indicata dal ministro Spadafora. L'obiettivo è avere un giorno in più per preparare la finale, che dovrebbe disputarsi il 17 giugno (come auspicato dallo stesso Spadafora) all'Olimpico, 50 anni dopo Italia - Germania 4-3.

ITER - Con al nuova richiesta cambia anche il percorso a livello governativo. In caso di partite il 13 e 14 giugno sarebbe bastato il nuovo dpcm sulle riaperture, che avrebbe cambiato il testo che vieta gli eventi fino al 14 giugno. Per ragioni di tempi, l'anticipo al 12 rende necessario un decreto ministeriale che dovrebbe essere firmato dal ministro dello Sport Spadafora e dal ministro della Salute Speranza. La risposta arriverà nelle prossime ore.