Coppa Italia, OdG: "Da Governo primo passo per accesso giornalisti allo stadio"

Un'anticipazione l'aveva data a Porta a Porta il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, oggi arriva la conferma dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Il presidente Carlo Verna e il segretario Guido D'Ubaldo hanno pubblicato una nota sull'allargamento del numero consentito di giornalisti e fotografi allo stadio: "Il pallone è tornato a rimbalzare, stasera si gioca la finale di Coppa Italia ed è stato ottenuto un primo risultato con l'apertura a 50 giornalisti e 20 fotografi per la partita dell'Olimpico. Il Governo è venuto incontro alle nostre richieste, basate sul diritto dovere di informare. Ma è solo un primo passo. Riteniamo che limitare l'ingresso allo stadio dei giornalisti e dei giornalisti fotografi costituisca una vera e propria lesione dell'art 21 della Costituzione. Per l'inizio del campionato attendiamo che venga cancellata questa chiusura illogica e irrispettosa anche dei cittadini che hanno diritto ad essere informati con pluralità di racconto. Dal 15 giugno 2020 hanno riaperto cinema e teatri, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi. I giornalisti che devono svolgere il proprio lavoro non possono restare fuori dagli stadi con decine di migliaia di posti disponibili e distanziabili".

