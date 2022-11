Corea del Sud Mondiali | Son in campo con la maschera: il motivo è incredibile

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Il giocatore più importante della Corea del Sud, Son, domani sarà in campo contro l'Uruguay nella gara di esordio del girone H dei Mondiali, ma lo farà indossando una maschera protettiva, dopo l'infortunio subito all'occhio nel match di Champions League dello scorso 1 novemvbre tra il suo Tottenham e il Marsiglia. Dopo l'operazione a cui si è sottoposto, il giocatore degli Spurs scenderà in campo quindi "mascherato", così come ha fatto negli ultimi allenamenti della formazione asiatica. "La nostra speranza - ha evidenziato il tecnico dei sudcoreani, il portoghese Paulo Bento - è che la maschera protettiva non gli crei particolari problemi". Nell'altra gara del girone D, sempre domani, il Portogallo sfiderà il Ghana, alle ore 17 italiane.