Cori razzisti, Taison reagisce con dito medio e lancio della palla: espulso

Una settimana dopo la reazione di Mario Balotelli ai cori razzisti in Verona - Brescia, c'è stato un caso analogo in Ucraina. Nel corso del big match Shakhtar Donetsk - Dinamo Kiev, il centrocampista della squadra di casa Taison ha risposto agli epiteti razzisti dei tifosi avversari con il dito medio e il lancio del pallone. L'arbitro Mykola Balakin ha estratto il rosso, allontanando dal campo Taison. A quel punto il brasiliano è scoppiato in lacrime, mentre si avviava verso gli spogliatoi e il direttore di gara sospendeva la partita.