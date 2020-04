Coronavirus / Bill Gates pronto a pagare la produzione del vaccino

Bill Gates scende in campo contro il coronavirus. Il magnate proprietario di Microsoft ha infatti dichiarato di essere pronto a pagare la produzione del vaccino contro il Covid-19. Eloquenti le sue dichiarazioni ai microfoni del Times: "Se i risultati del lavoro che stanno facendo a Oxford sugli anticorpi saranno quelli promessi, allora io e gli altri del consorzio faremo in modo che venga prodotto in maniera massiccia. Non mi aspetto certo di guadagnarci, è un'azione per il bene comune". Bill Gates ha preso di conseguenza contatti già con diverse compagnie farmaceutiche per il vaccino che sarà sviluppato dall'universita di Oxford dove i test sugli esseri umani sono già iniziati.

