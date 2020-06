Coronavirus, bonus da 1800 euro per arbitri amatoriali senza diritti: i dettagli

In questi mesi di grande crisi che l'Italia ha attraversato a causa del coronavirus, l'impegno dello Stato per far fronte alla crisi economica è stato più volte criticato. Alla fine gli aiuti sono arrivati: bonus per Partite Iva e lavoratori autonomi, cassa integrazione per i dipendenti da aziende. Tuttavia, stando a quanto riporta una ricerca condotta da TPI, pare che non tutto sia andato per il verso giusto.

Secondo il sito di informazione, infatti, molti arbitri esordienti di età compresa tra 15 e 25 anni impegnati nella direzione di gare dilettantistiche avrebbero ricevuto il bonus per un totale di 1.800€ per tre mesi. Molto di più di quanto un direttore di gara riceva a livello amatoriale, circa 100€ netti mensili, per svolgere il suo lavoro. Ricordiamo che a livello non professionistico non è previsto un compenso ma solo un rimborso delle spese.