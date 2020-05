Coronavirus / Codacons denuncia: "Spunta tassa Covid fino a 4 euro sugli scontrini"

È arrivata prontamente la denuncia del Codacons circa la comparsa di una tassa Covid fino a 4 euro che alcuni esercenti stanno inserendo come sovrapprezzo nello scontrino. Questa la nota del Codacons: "Spunta in Italia la 'tassa Covid', un balzello dai 2 ai 4 euro applicato dagli esercenti ai propri clienti, e inserito direttamente come sovrapprezzo nello scontrino, per finanziare i maggiori costi sostenuti dagli esercizi commerciali a causa del coronavirus. Un vero e proprio far west illegale che potrebbe configurare il reato di truffa, e contro cui il Codacons presenta una denuncia alla Guardia di Finanza e all'Antitrust".