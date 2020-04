Coronavirus / Col lockdown aumenta la violenza sulle donne: +74%

Il coronavirus porta a braccetto un dato decisamente allarmante. Con l'emergenza lockdown crescono infatti i casi di violenza domestica, soprattutto a carico delle donne. L'isolamento in casa, insomma, ha aggravato una situazione già allarmante. La rete impegnata a combattere proprio questo tipo di reato, la D.i.Re, ha pubblicato dei dati preoccupanti: 2.867 le vittime che si sono rivolte ai centri antiviolenza (via network) dal 2 marzo al 5 aprile: 1.224 (74,5%) in più rispetto alla media mensile del 2018. Alto il dato anche dei "primi casi", cioè non reiterati e figli di violenze precedenti: 806.

