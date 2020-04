Coronavirus / Covid-19 nell'aria? L'Iss precisa: "Noto in determinati contesti, in ambito sanitario"

La notizia diffusa dalla BBC ieri in serata e riportata da diverse testate, anche di livello nazionale, aveva sollevato un nugolo di domande da parte dei cittadini di mezzo mondo. Ma il coronavirus può essere contratto nell'aria? Secondo l'Iss al momento non ci sono conferme in tale direzione. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto, ha infatti dichiarato: "Non abbiamo evidenze per dire che il virus circola per aria, ma per quanto oggi sappiamo si conferma che le trasmissioni per droplet e contatto sono le principali, che veicolano le infezioni soprattutto in comunità. Per via aerea è noto in determinati contesti e con determinate procedure, soprattutto in ambito sanitario". Questo confermerebbe anche quanto sia pericolosa questa battaglia per medici ed infermieri (oggi deceduti altri 4 ndr). Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss ha voluto anche aggiungere: "Al di fuori degli ambienti chiusi certamente possiamo escluderlo".

