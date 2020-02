Coronavirus, FIGC convoca task force di medici della Federazione

Ricevute indicazioni all’esito del Consiglio dei Ministri di ieri sulla situazione relativa alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese e in raccordo con il CONI, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto il rinvio dell’attività calcistica nelle regioni Lombardia e Veneto. Il Presidente Gabriele Gravina, inoltre, ha convocato per domani alle ore 10:00, presso la sede della FIGC, una task force di medici della Federazione per analizzare la situazione e dare indicazioni precise circa l’attività delle Squadre Nazionali. Alla riunione con Gravina, del cui esito verrà relazionato il Consiglio Federale convocato per le ore 12:00, parteciperanno il Prof. Paolo Zeppilli, il Prof. Andrea Ferretti e il dott. Carmine Costabile, nonché il Prof. Roberto Cauda, direttore dell’Area Clinica e dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma.

In attesa di ulteriori determinazioni, è stato comunque deciso di rinviare i raduni delle Nazionali Under 19 maschile e femminile in programma nei prossimi giorni. Salta dunque il primo stage programmato dal ct Roberto Mancini con le Nazionali Giovanili, a cominciare dall'Under 19, che era stato programmato per lunedì e martedì.

