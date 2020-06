Coronavirus / Francia, il Saint-Etienne annuncia: "Cinque positivi in squadra"

La diffusione del coronavirus non si ferma nemmeno nel mondo del calcio. Il Saint-Etienne, club della massima serie francese, ha annunciato la presenza di 5 casi di positività al Covid-19. Tra di loro ci sono 2 calciatori, i cui nomi non sono stati rivelati dalla società, e 3 componenti dello staff. I contagiati sono stati isolati nelle rispettive case e riceveranno l’aiuto dello staff medico del club. Nelle prossime ore verranno effettuati nuovi test medici su tutti gli altri per capire se ci possano essere altri casi. In ogni caso, le autorità francesi hanno, da tempo, dato lo stop definitivo alla Ligue 1 e al calcio nell'intera nazione assegnando il titolo al PSG con le retrocessioni di Nimes, Amiens e Tolosa.

