Lazio, tabù Atalanta: il successo in campionato manca da più di 3 anni

La Lazio si prepara in vista della ripresa della Serie A che la metterà di fronte all’Atalanta di Gasperini. C’è un tabù da sfatare per i biancocelesti, che non vincono in campionato contro i bergamaschi dalla stagione 2016/2017. Si tratta del primo anno di Inzaghi sulla panchina della Lazio, se si escludono le sette gare dell’annata precedente quando subentro a Pioli, che inizia proprio con la partita di Serie A in trasferta contro l’Atalanta. La gara termina 4-3 per i biancocelesti grazie alle reti di Immobile, Hoedt, Lombardi e Cataldi. I ragazzi di mister Inzaghi trionfano anche nella partita di ritorno all’Olimpico che si conclude 2-1 con i gol di Milinkovic e Immobile che ribaltano il vantaggio iniziale di Petagna.

I PRECEDENTI NERI - Da quella stagione in poi la Lazio non ha più vinto in campionato contro l’Atalanta totalizzando 3 pareggi e 2 sconfitte. Nella stagione 2017/2018 infatti le due sfide tra biancocelesti e i nerazzurri si chiudono entrambe con un pareggio, 3-3 a Bergamo e 1-1 a Roma. La stagione successiva è disastrosa per i ragazzi di Inzaghi contro la Dea, che nel frattempo era diventata una delle squadre di vertice del nostro campionato. Nella sfida di andata basta un gol di Duvan Zapata per mandare al tappeto la Lazio. Il ritorno all’Olimpico vede vittoriosa ancora l’Atalanta che vince 3-1 annullando il vantaggio iniziale di Parolo.

TORNARE AL SUCCESSO - Quest’anno ancora un pareggio per 3-3 tra le due compagini, per quella che può essere considerata la partita di svolta per la stagione biancoceleste. Da quella sfida in poi, infatti, la squadra ha preso fiducia e convinzione arrivando oggi al secondo posto a una sola lunghezza dalla Juventus. Per continuare a sognare lo Scudetto, serve una vittoria in campionato contro l'Atatalanta, che manca ormai da troppo tempo. Certo c’e il precedente fresco della finale di Coppa Italia alzata al cielo ai danni dei bergamaschi, ma per sognare in grande bisogna tornare a battere i lombardi in campionato.

