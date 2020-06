Lazio, Immobile si scalda: record di Higuain e Scarpa d'Oro nel mirino

Ciro Immobile è pronto per la ripresa della Serie A contro l’Atalanta. Dopo circa quattro mesi di stop al campionato, l’attaccante della Lazio ha voglia di tornare a giocare e segnare. La squadra e mister Inzaghi si affidano a lui, il capocannoniere della Serie A. Dopo le prestazioni deludenti di Dybala, Ronaldo, Lukaku e Lautaro Martinez, il numero 17 biancoceleste vuole tornare ad essere decisivo nel big match contro la Dea. Immobile, come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, è a meno 9 reti dal record di Higuain di 36 reti in un solo campionato di Serie A centrato con il Napoli nella stagione 2015/2016. Inoltre, il bomber della Lazio deve recuperare 4 gol a Lewandoski del Bayern Monaco per conquistare la Scarpa d’Oro.

LA CLASSIFICA MARCATORI - Immobile guida la classifica dei marcatori con 27 reti in 26 giornate a più 6 da Cristiano Ronaldo. Al portoghese, però, sono servite 130 conclusioni a rete contro le 101 del centravanti della Lazio. Numeri incredibili per l’attaccante di Torre Annunziata vuole continuare a far sognare i propri tifosi a suon di gol. Oltre a fornire 7 assist in campionato, Immobile ha realizzato da solo quasi la metà dei 60 gol in Serie A della Lazio quest’anno.

LA SFIDA ALL’ATALANTA - La Lazio riprenderà il campionato dalla sfida contro l’Atalanta, squadra alla quale Ciro segnò il suo primo gol in maglia biancoceleste, proprio a Bergamo nella prima giornata di Serie A della stagione 2016/2017, nel successo per 4-3 dei capitolini. La sfida lo metterà di fronte ad altri due ottimi attaccanti come Duvan Zapata e Muriel. Immobile può continuare a trascinare la Lazio con le sue reti per continuare la striscia di 21 risultati utili consecutivi che si è stoppata,il 29 febbraio, dopo la gara interna contro il Bologna causa coronavirus. Quello contro la Dea, fu il primo dei 116 gol firmati da dal numero 17 da quando è arrivato a Roma. È entrato di diritto nella classifica dei marcatori della Lazio all-time, al quarto posto dopo Pioli, Signori e Chinaglia che ora dista solo 6 reti.

GLI OBIETTIVI STAGIONALI - Immobile ha già prefissato i suoi obiettivi: eguagliare o addirittura battere il record di Higuain di 36 marcature in una singola stagione e superare Lewandoski nella corsa alla Scarpa d’Oro. Il polacco del Bayern Monaco è a quota 31 gol a due giornate dalla fine della Bundesliga. Ciro riprenderà con la sua solita fame di gol per continuare a far sognare i tifosi biancocelesti e per tenere testa alla Juventus nella corsa allo Scudetto. Nel mirino ci sono anche gli Europei del 2021, per uno degli attaccanti più in forma d’Europa.

