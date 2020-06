Napoli, De Laurentiis svela: "A Lotito la prima chiamata dopo il trionfo in Coppa"

Il Napoli, dopo aver battuto la Juventus in finale di Coppa Italia, è sulla scia dell'entusiasmo. Il presidente De Laurentiis, al triplice fischio di Doveri, è sceso immediatamente in campo per festeggiare insieme ai suoi. Lo stesso numero uno azzurro ha ricordato quei momenti a distanza di qualche giorno, aggiungendo un particolare: "La prima telefonata? Mi pare di ricordare Claudio Lotito, doveva essere mezzanotte. Poi ho chiuso il telefono e ho dormito sino alle nove, io che alle sei sono già sveglio", riporta la rassegna stampa di Radiosei. Un legame, quello con il presidente della Lazio, rimasto ben integro anche in occasione della "battaglia" per la ripresa del campionato: "A un certo punto eravamo rimasti io, Gravina, che ha lottato strenuamente, Dal Pino, Lotito e pochi altri. Come se il calcio fosse nostro".

