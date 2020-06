Casiraghi: "La Lazio ha tutto per sfidare la Juventus. Luis Alberto? È geniale"

A ridosso del week-end della ripresa della Serie A, il duello scudetto è l'argomento più discusso dagli addetti ai lavori. In cima alla classifica c'è la Juventus, ma la Lazio è distanza un solo punto, e l'Inter non è completamente tagliata fuori. Pierluigi Casiraghi, doppio ex della sfida al vertice del nostro campionato, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha detto la sua: "Duello alla pari? Quasi. La Juventus è abituata a vincere e viene da otto scudetti di fila. Ha una rosa ampia oltre che di gran valore. Ma in una situazione così particolare, come quella della ripartenza del campionato dopo quasi quattro mesi e con le partite da giocare in piena estate, può succedere di tutto. La Lazio ha sicuramente i mezzi per giocarsi le sue chance". L'ex attaccante si è soffermato solo su bianconeri e biancocelesti, non riuscendo a ipotizzare una risalita dell'Inter nella corsa al primo posto.

LA BANDA INZAGHI - 'Tyson' ha tessuto le lodi della squadra guidata da Simone Inzaghi, sottolineando la bravura del gruppo nel fare sia la fase difensiva che quella offensiva. Quello biancoceleste è un gruppo costruito nel tempo senza troppi cambiamenti rispetto all'anno scorso, ha spiegato. Un bel calcio e tanta qualità soprattutto a livello individuale, a partire da Milinkovic. Poi i complimenti a Luis Alberto: "Per me è geniale. È quasi più veloce quando ha la palla al piede, diventa imprendibile. Ha giocate da vero campione. Così può fare la differenza". Subito dopo, Casiraghi ha preso in considerazione la personalità e l'esperienza di Lucas Leiva, ma anche la sua intelligenza a centrocampo. A suo parere, la svolta per arrivare in alto è stata proprio la decisione di non cedere Milinkovic e Luis Alberto. "Con chi giocherei nello scontro diretto del 20 luglio? Un tempo per squadra (ride, ndr).

Lazio, ora credere allo Scudetto è un dovere. E la Juventus...

Sampdoria, Ranieri dribbla la domanda sulla Lazio: "Scudetto? Penso solo alla Sampdoria"

TORNA ALLA HOMEPAGE