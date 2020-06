Sampdoria, Ranieri dribbla la domanda sulla Lazio: "Scudetto? Penso solo alla Sampdoria"

La Lazio, a un punto dalla Juventus capolista, ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per il sogno scudetto. Tanti addetti ai lavori si sono espressi sull'argomento, sottolineando le differenze tra le due principali concorrenti. Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha preferito non esporsi, anche per la sua indubbia fede giallorossa. Chiamato a dire la sua sulla possibilità che sia la squadra di Inzaghi ad alzare al cielo il tricolore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico ha "dribblato" la domanda: "Se temo che i biancocelesti vincano lo scudetto? Io adesso sono l'allenatore della Samp e penso alla Sampdoria, adesso tutta la mia energia va sulla mia squadra".

