Lazio, ora credere allo Scudetto è un dovere. E la Juventus...

RASSEGNA STAMPA - Il passo falso della Juventus in Coppa Italia è arrivato fino a Formello. La Lazio adesso deve credere fortemente nello Scudetto. Le prestazioni traballanti dei bianconeri sono state notate dai ragazzi di Inzaghi che, però, non devono sottovalutare la Vecchia Signora. Anche perché, come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, quanto peserà il secondo trofeo perso in stagione sull’umore di bianconeri? A Cristiano Ronaldo non era mai successo in carriera e la sua espressione nel post gara sembrava dire tutto del suo stato d'animo. Non è abituato a fare brutte figure, e la Juve nemmeno. Ecco perché il primo a salire sul banco degli imputati è stato Maurizio Sarri: molti tra addetti ai lavori e critici non hanno mai digerito l'arrivo dell'ex Chelsea a Torino. E adesso che si iniziano a palesare le crepe nel sistema, tocca alla Lazio provare il colpaccio in queste ultime dodici giornate. Trentasei punti in palio per una corsa punto a punto come non capitava dal 2001, quando a vincere il titolo furono i giallorossi. Non sarà facile il compito per Immobile e compagni che dovranno dare il massimo per cambiare la storia recente della Serie A: mettere fine all'egemonia bianconera. Senza dimenticare l'Inter, forse la squadra che ha giocato il miglior calcio tra le quattro viste in Coppa Italia. I nerazzurri sono più staccati, ma qualora dovessero vincere il recupero con la Sampdoria si riavvicinerebbero e tornerebbero pericolosamente in corsa.