Coronavirus / Il Cts spinge: vuole il coprifuoco già dal weekend

Coprifuoco alle 21 o alle 22 già dalla prossima settimana? Possibile, ma il Comitato Tecnico Scientifico sta pressando il governo affinché i provvedimenti restrittivi siano immediati e superino l'attuale Dpcm. Il Cts in particolare dichiara che: "Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase, servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi, anche il vista del weekend". Il Comitato consiglia quindi caldamente al governo di far partire il coprifuoco immediatamente, già dalla giornata di domani. È atteso un commento da parte della politica, ricordando che in ogni caso è previsto per domani il Consiglio dei Ministri in merito.