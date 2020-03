Coronavirus / Il Ministro Speranza a 'Che tempo Che Fa': "Misure prorogate oltre il 3 aprile e non di qualche giorno"

Torna a parlare a Che Tempo Che Fa il Ministro della Salute Roberto Speranza. Di seguito alcune delle dichiarazioni più importanti sul tema di epidemia da Covid-19 e sulle misure restrittive adottate: "Ci sono segnali incoraggianti. Sicuramente di queste misure abbiamo ancora bisogno. È vero che si vede un primissimo segnale. Questo non basta e se noi immaginassimo di bloccare queste misure commetteremmo un errore drammatico. Dobbiamo studiare il domani. Dobbiamo capire già oggi come immaginare il domani. Oggi siamo ancora nel pieno di questa crisi: guai a farsi illusioni, guai ad abbassare la guardia. Le misure sono in scadenza il 3 aprile, ma io posso dire che verranno sicuramente allungate. C'è bisogno ancora di un sacrificio che non sarà di qualche giorno, abbiamo bisogno ancora un po' di tempo. Chi è positivo non deve assolutamente muoversi di casa. Chi ha dei sintomi è bene che sia a casa, è giusto che riceva un tampone. Abbiamo avuto migliaia e migliaia di domande di volontari. Significa che abbiamo un Paese che ha una spinta solidale molto forte. Penso sia emersa l'Italia migliore".

