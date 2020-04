Coronavirus / Il Ministro Speranza: "Prima vittoria sul virus, poi si riparte. Distanziamento sociale unica certezza"

Torna a parlare di coronavirus e di evoluzione dell'epidemia anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Ai microfoni di Rainews24 il Ministro ha voluto sottolineare come l'unica vera certezza nella lotta al Covid-19 sia il distanziamento sociale e ha frenato sulla ripartenza economica: prima viene la battaglia sanitaria e va vinta completamente. Queste le sue dichiarazioni: "La prima mattonella per ricostruire l'edificio dell'Italia è vincere la battaglia sanitaria in corso altrimenti non ci potrà essere una ripartenza di natura economica sul terreno dello sviluppo. Tutte le energie dello Stato e delle Regioni, di ogni singolo cittadino, devono essere rivolte a vincere questa battaglia sanitaria. Il distanziamento sociale è l'unica arma per ridurre il contagio e dobbiamo insistere su questa strada, l'unica al momento che dà certezze. Terapie e cure? Al momento non ci sono certezze di esiti e non credo che i tempi saranno immediati. Quindi il distanziamento sociale è l'unica arma su cui dobbiamo investire. La battaglia è ancora nel suo pieno".

