Coronavirus / Il Napoli non parte, ma Milik sì: l'enigma dilaga sui social mentre la Juve è in campo

L'enigma dilaga sui social. Mentre al Napoli veniva vietato dalla Asl di raggiungere Torino per disputare il match contro la Juventus, dall'aeroporto di Capodichino qualcuno che si allena in disparte a Castelvolturno e utilizza gli stessi spogliatoi dei calciatori a disposizione di Gattuso, lasciava la città. Si tratta di Milik, attaccante ancora in attesa di conoscere il proprio destino, fuori dal progetto tecnico partenopeo e che ha potuto nel mentre raggiungere il ritiro della propria Nazionale. La cosa non è sfuggita ai tanti tifosi che sui social difendevano la posizione della Lega e della Juventus. Perché Milik ha potuto invece lasciare Napoli? Su di lui l'Asl non vigila? Basta recarsi all'estero per "aggirare" il problema? Queste le domande per la maggiore. Il virus infatti non conosce barriere. Intanto la Juventus è scesa regolarmente in campo insieme agli arbitri e a undici tifosi.