Coronavirus, il piano del Governo per convivere col Covid-19: i 5 punti base

Potrebbe volerci ancora molto tempo per debellare il Coronavirus. Impossibile, allo stato attuale delle cose, fare una previsione temporale. E allora il Governo studia le misure per un'eventuale convivenza col Covid-19. Nello specifico è il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ad elencare i 5 punti base per convivere col virus: "La situazione resta drammatica - ha detto a 'Repubblica' - ma stiamo lavorando per capire come conviverci".

1) Scrupoloso distanziamento sociale nei luoghi di vita e di lavoro.

2) Rafforzamento delle reti sanitarie locali. La prossimità dei centri ai cittadini velocizza diagnosi, prevenzione e isolamento.

3) I Covid Hospital, che vanno mantenuti e aumentati fino a quando non ci sarà il vaccino.

4) I tamponi, che dovranno essere effettuati in massa

5) Lo sviluppo di App, che abbiano funzione utile per tracciare i contatti del paziente nelle 48 ore precedenti ai primi sintomi da Coronavirus. E per sviluppare un sistema di telemedicina.