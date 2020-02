Il prossimo 10 marzo l’Atalanta andrà a Valencia per il ritorno degli ottavi di Champions League, ma c’è l’eventualità che i tifosi della Dea non potranno seguire la squadra in Spagna. Come si legge su calciomercato.com il Valencia vorrebbe impedire ai tifosi italiani di seguire il match al Mestalla e le autorità spagnole potrebbero vietare la trasferta.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

CLICCA QUI PER TORNARE ALL’HOMEPAGE