Lazio - Bologna, Canigiani: "36 mila spettatori. Tifosi ospiti? Un centinaio"

LAZIO - BOLOGNA, CANIGIANI - Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha fatto il punto sulla vendita per Lazio-Bologna: “Abbiamo superato i 14 mila biglietti venduti, siamo a 36 mila spettatori. Ancora c’è disponibilità per il Distinto Sud Est, quindi al momento non c’è previsione di aprire la Curva Sud. Se l’esaurimento va verso la prossimità della partita, diventerebbe complicato aprire la Maestrelli. Ci sono promozioni in Tevere e Monte Mario quindi i flussi di vendita si sono stati spostati lì. Tifosi del Bologna? Non abbiamo ricevuto indicazioni diverse, per noi la vendita continua. Fino a ieri era un centinaio il dato sui biglietti ospiti. La situazione è anomala e si vive alla giornata, ma si va verso un miglioramento. Speriamo si torni presto alla normalità. Il giorno della gara tutti gli esercizi commerciali e i nostri punti vendita saranno aperti per acquistare il biglietto. La promozione Sky sta andando molto bene e per il Bus Insieme servono dei minimi per farlo partire, ma so che i tifosi si stanno organizzando perché ormai sono abituati. Questa comodità sta facendo tornare la voglia di andare allo stadio. L’aver fatto negli anni tutte queste attività ci ha aiutato a tenere il nostro zoccolo duro e a preparare il terreno, valorizzato dai risultati della squadra. È un lavoro partito da lontano, che ha aumentato gli abbonati e che speriamo di consolidare”.