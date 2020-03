Coronavirus Lazio, 150 posti letto in più e 474 assunzioni. E il Columbus...

L'ordinanza emessa ieri dalla Regione Lazio prevede misure eccezionali per la lotta al coronavirus. La terapia intensiva avrà 150 posti letto in più, il Columbus Gemelli sarà il secondo centro per il Covid-19 e ci sarà il raddoppio dei posti allo Spallanzani. L'annuncio arriva dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato: "Dedicheremo 150 posti letto in più di terapia intensiva dedicati al Covid, un numero che non ha pari in Italia. Aumenteremo i posti letto nei prossimi giorni, facendo un'altra scelta strategica. Accanto allo Spallanzani, ospedale Covid 1, il Columbus del Gemelli sarà Covid-2.‎ La rete dei laboratori del Lazio andranno a supporto dello Spallanzani". È stato inoltre autorizzato con procedure straordinarie il reclutamento di 474 unità di personale, fra cui 50 anestesisti, 270 infermieri, 12 pneumologia, 18 infettivologi, 12 cardiologi, 20 medici dell'emergenza, 12 radiologi e 80 Oss. Ai laboratori del Gemelli afferiranno le Asl di Rieti e di Viterbo, la Roma 4 e la Roma 5 ai laboratori del Sant'Andrea, la Roma 2 e Frosinone a Tor Vergata, la Roma 1 all'Umberto I, la Asl di Latina al S.Maria Goretti di Latina, mentre la Roma 6 al Campus Biomedico. Il laboratorio di riferimento regionale rimane lo Spallanzani di Roma.