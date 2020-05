Coronavirus, Lovren sostiene i complottisti e attacca Bill Gates: "La gente non è cieca"

Il difensore del Liverpool Dejan Lovren ha risposto a un post di Bill Gates su Instagram. Un commento polemico quello del calciatore croato che, al video di ringraziamenti nei confronti dei sanitari da parte del fondatore di Microsoft, scrive: "Game over Bill. People are not blind!” Secondo il il Daily Mail, le ragioni di tale commento andrebbero ricercate nel supporto di Lovren a Davic Icke, uno dei complottisti più seguiti e conosciuti in Gran Bretagna. Secondo le teorie di Icke, il virus è diffuso dal network telefonico del 5G e ogni futuro vaccino conterrà al suo interno dei microchips nanotecnologici per controllare le persone. Non è infatti la prima volta che il difensore del Liverpool sostiene le teorie complottiste: spesso sui social condivide le sue interviste e si è anche definito un membro della "resistenza".

