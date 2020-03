Coronavirus, Mancini invita a stare in casa: "Solo così ne usciremo..." - VD

Sono tantissimi i personaggi pubblici che in questi giorni stanno invitando il popolo italiano a rimanere a casa, sottolineando l'importanza di tale comportamento. Tra questi c'è anche il ct della Nazionale, Roberto Mancini, che attraverso il suo profilo Instagram ha voluto lanciare il suo messaggio: "Ciao a tutti, voglio mandare un pensiero a tutte le persone che soffrono in Italia e nel mondo. Un grandissimo ringraziamento va a virologi, medici e infermieri, che stanno lavorando per aiutarci. Voglio dire a tutti di stare a casa, perché solo così riusciremo a uscire fuori da questa situazione. Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi: è difficile, ma bisogna farlo per genitori e nonni. Un abbraccio a tutti gli italiani".

Clicca qui per vedere il videomessaggio di Mancini

