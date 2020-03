Calciomercato Lazio, Bonaventura resta nel mirino: su di lui anche il Napoli

Nomi, voci, suggestioni. È il calciomercato: più vivo che mai, mentre il calcio dorme (almeno quello italiano). In letargo fino a nuovo ordine. Intanto, allora, c'è un altro taccuino biancoceleste - non quello di Arturo Diaconale - che si rimpolpa di profili e ipotesi. Identikit che possano fare al caso della Lazio che verrà. È quello di Igli Tare, ovviamente, che tra gli altri tiene in considerazione anche qualche buon rincalzo a parametro zero. Oltre a Escalante (già preso), resta vivo l'interesse per Giacomo Bonaventura. Centrocampista del Milan classe '89, in scadenza con i rossoneri a giugno. Il Corriere dello Sport rilancia la Lazio tra le pretendenti dell'ex Atalanta. Reduce da un lungo infortunio, Jack non è più riuscito a scalare le gerarchie del centrocampo di Pioli, è una delle ultime scelte. Parlare di rinnovo è oggettivamente difficile. Ecco perché Mino Raiola, suo agente, ha già bussato alla porta di diversi club di Serie A. Lo avevamo anticipato circa un mese fa: tra questi c'è anche la Lazio. Che ci pensa, ma per ora non affonda. Lasciando dunque via libera ad altre potenziali pretendenti, come il Napoli. Bonaventura piace a Gattuso, l'ha già allenato al Milan, gradirebbe il suo arrivo. E non c'è dubbio che il milanista accetterebbe di buon grado il trasferimento alle pendici del Vesuvio. I biancocelesti restano alla finestra. Prima, però, bisognerà gestire delle situazioni interne. Come quella di Parolo. Il centrocampista di Gallarate è in scadenza nel 2020, non ha ancora rinnovato. Se dovesse salutare, allora il nome di Bonaventura tornerebbe in cima al taccuino del ds biancoceleste (Escalante sarebbe il sostituto naturale di Parolo, ndr).

