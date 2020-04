Coronavirus, Maria Sharapova pubblica il suo telefono sui social: "Mandami un sms"

"Mandami un sms. Dimmi come stai, fammi domande o semplicemente salutami. Anche le ottime ricette sono benvenute". Così in un post su Instagram sui cui ha pubblicato il suo numero di telefono privato, l'ex tennista russa Maria Sharapova con un messaggio via social dalla sua quarantena ha voluto mandare un messaggio ai suoi fan invitandoli a telefonare e a scrivere per passare il tempo in questo periodo di emergenza legata al coronavirus.