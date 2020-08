Coronavirus, Mariano Diaz verso la guarigione: l'attaccante del Real negativo al tampone

Nessun annuncio ufficiale ma solo un'indiscrezione di Cadena Cope: Mariano Diaz, però, sarebbe finalmente risultato negativo al Coronavirus dopo l'ultimo test effettuato. Il giocatore, che non sarà a disposizione di Zidane per la gara di stasera col Manchester City, è ancora in isolamento presso la sua abitazione dallo scorso 29 luglio e prima di potersi riunire ai suoi compagni dovrà dare esito negativo anche nei successivi tamponi.