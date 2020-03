Coronavirus, mondo dello sport in lutto: è morto Ghidini

Il mondo dello sport in lutto. Nella giornata di oggi infatti, è arrivata la notizia della morte di Oscar Ghidini. Aveva 84 anni, non ce l'ha fatta a resistere dopo esser risultato positivo al Coronavirus. In carriera è stato il fisioterapista di grandi campioni come Giacomo Agostini a Max Biaggi, Marco Lucchinelli e Alex Crivillé, da Nino Benvenuti ai fratelli Abbagnale, fino a Gregorio Paltrinieri. Aveva fatto parte dello staff dell'Italia per 3 Olimpiadi.

