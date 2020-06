Coronavirus, nuovo focolaio a Roma: chiuso l’istituto religioso Teresianum

Nuovo focolaio nella Capitale nella zona di Monteverde. Come comunicato dalla Regione Lazio, è l’istituto religioso Teresianum, con sede in piazza San Pancrazio nella zona di Villa Doria Pamphilj, a registrare 4 positivi al Coronavirus. I contagiati sono 3 seminaristi e un amministrativo dell'istituto e si sta procedendo al loro trasferimento. "L'istituto è stato posto in sorveglianza sanitaria” - fa sapere l'assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato - "Si richiede la massima collaborazione e il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Asl”. La struttura, che ospita la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, resterà chiusa fino a nuove disposizioni.

